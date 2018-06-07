Наингголан: "В мире футбола слишком много подхалимов"

Полузащитник "Ромы" Раджа Наингголан в очередной раз рассказал о том, как перенес непопадание в заявку сборной Бельгии на ЧМ-2018.

"Непопадание на чемпионат мира стало для меня огромным ударом, потому что я уже пропустил один такой турнир.

По окончании карьеры не хочу иметь ничего общего с миром футбола. В нем слишком много подхалимов.

Я говорю, о чем думаю и что чувствую. Это моя проблема. Но я никогда не перестану быть таким. Я живу день за днем, и каждый из них может стать лучшим в моей жизни.

Я профессионал, тренируюсь и упорно работаю. Кроме того, я отец, который утром отвозит детей в школу", – сказал Наингголан.

Напомним, у "Барселоны" появилось три серьезных конкурента в борьбе за Де Лигта. | soccernews.ru