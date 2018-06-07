Наингголан: "В мире футбола слишком много подхалимов"

Теги бельгияраджа наингголан

Наингголан: "В мире футбола слишком много подхалимов"Полузащитник "Ромы" Раджа Наингголан в очередной раз рассказал о том, как перенес непопадание в заявку сборной Бельгии на ЧМ-2018.

"Непопадание на чемпионат мира стало для меня огромным ударом, потому что я уже пропустил один такой турнир.

По окончании карьеры не хочу иметь ничего общего с миром футбола. В нем слишком много подхалимов.

Я говорю, о чем думаю и что чувствую. Это моя проблема. Но я никогда не перестану быть таким. Я живу день за днем, и каждый из них может стать лучшим в моей жизни.

Я профессионал, тренируюсь и упорно работаю. Кроме того, я отец, который утром отвозит детей в школу", – сказал Наингголан.

Напомним, у "Барселоны" появилось три серьезных конкурента в борьбе за Де Лигта. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Официально: Кейн продлил контракт с "Тоттенхэмом"

Официально: Кейн продлил контракт с "Тоттенхэмом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Египет 0 0
2 Россия 0 0
3 Саудовская Аравия 0 0
4 Уругвай 0 0
Группа B М О
1 Иран 0 0
2 Марокко 0 0
3 Португалия 0 0
4 Испания 0 0
Группа C М О
1 Австралия 0 0
2 Дания 0 0
3 Франция 0 0
4 Перу 0 0
Группа D М О
1 Аргентина 0 0
2 Хорватия 0 0
3 Исландия 0 0
4 Нигерия 0 0
Группа E М О
1 Бразилия 0 0
2 Коста-Рика 0 0
3 Сербия 0 0
4 Швейцария 0 0
Группа F М О
1 Германия 0 0
2 Южная Корея 0 0
3 Мексика 0 0
4 Швеция 0 0
Группа G М О
1 Бельгия 0 0
2 Англия 0 0
3 Панама 0 0
4 Тунис 0 0
Группа H М О
1 Колумбия 0 0
2 Япония 0 0
3 Польша 0 0
4 Сенегал 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов