Наингголан в твиттере отрицает свое завершение международной карьеры

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Наингголан в твиттере отрицает свое завершение международной карьеры

Хавбек "Ромы" Раджа Наингголан опроверг слухи о том, что он завершил карьеру в сборной Бельгии.

"Если что-то будет официально, вы услышите это от меня. Пока же я ничего не решил" - написал Наингголан в твиттере.

Наингголан выступает за сборную Бельгии с 2009 года. За это время он сыграл 29 поединков и отметился 6 голами.

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