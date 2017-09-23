Полузащитник "Ромы" Раджа Наингголан восстановился после травмы и готов вернуться на поле, сообщает официальный сайт клуба.

Как заявил главный тренер "волков" Эусебио Ди Франческо, 29-летний бельгиец может принять участие в матче шестого тура Серии А против "Удинезе".

Напомним, что "Рома" сыграет с фриульцами сегодня в 16:00 по московскому времени.

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