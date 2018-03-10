Наингголан впервые в карьере сделал два ассиста в одном матче Серии А

В рамках 28-го тура чемпионата Италии "Рома" разгромила "Торино" со счётом 3:0.

Две голевых передачи в этом матче отдал полузащитник "волков" Раджа Наингголан.

Как сообщает Opta, 29-летний бельгиец впервые в карьере сделал два ассиста в одном матче Серии А. | http://soccernews.ru