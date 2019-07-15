Наингголан вслед за Икарди покинул тренировочный сбор "Интера"

Из Швейцарии в Италию вернулся не только нападающий "Интера" Мауро Икарди, но и его партнёр по команде Раджа Наингголан.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, бельгиец также решил готовиться к сезону не на тренировочном сборе в Лугано, а индивидуально в Милане.

Год назад "нерадзурри" купили Наингголана у "Ромы" за 38 миллионов евро и заключили с ним контракт до 2022 года.

В прошлом сезоне 31-летний хавбек сыграл за "Интер" 36 матчей, забил 7 голов и сделал 3 ассиста.

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