Наингголан вслед за Икарди покинул тренировочный сбор "Интера"
Из Швейцарии в Италию вернулся не только нападающий "Интера" Мауро Икарди, но и его партнёр по команде Раджа Наингголан.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, бельгиец также решил готовиться к сезону не на тренировочном сборе в Лугано, а индивидуально в Милане.
Год назад "нерадзурри" купили Наингголана у "Ромы" за 38 миллионов евро и заключили с ним контракт до 2022 года.
В прошлом сезоне 31-летний хавбек сыграл за "Интер" 36 матчей, забил 7 голов и сделал 3 ассиста.
Не пропустите: Икарди не собирается уходить из "Интера". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
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|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17