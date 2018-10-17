Наингголан выбрал между Месси и Роналду

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Наингголан выбрал между Месси и Роналду

Хавбек "Интера" Раджа Наингголан высказался о Лионеле Месси и Криштиану Роналду.

"Роналду? Это возможность привлечь к Серии А внимание, которое она потеряла, а для нас это стимул попытаться победить его. Между ним и Месси я выберу Лео. Криштиану нужна команда, в то время как Месси порой обводит четверых или пятерых футболистов и побеждает в одиночку" - приводит слова Наингголана Football Italia.

Напомним, что оба футболиста являются пятикратными обладателями "Золотого мяча".

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Комментарии

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Генич

Все топовые футболисты склоняются к одному Месси круче Роналду

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Влад

Вы что месси так себе но роналду круче!!!!!!!!!

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Реджиста

Лучше Месси,только Месси

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта

Я как личный дрочер педика Роналду признаю, что Месси лучший футболист всех времён

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