Наингголан выбрал между Месси и Роналду

Хавбек "Интера" Раджа Наингголан высказался о Лионеле Месси и Криштиану Роналду.

"Роналду? Это возможность привлечь к Серии А внимание, которое она потеряла, а для нас это стимул попытаться победить его. Между ним и Месси я выберу Лео. Криштиану нужна команда, в то время как Месси порой обводит четверых или пятерых футболистов и побеждает в одиночку" - приводит слова Наингголана Football Italia.

Напомним, что оба футболиста являются пятикратными обладателями "Золотого мяча".

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