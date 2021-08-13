Наингголан выбрал новый клуб

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Известный бельгийский полузащитник Раджа Наингголан определился с командой, в которой он продолжит карьеру.

33-летний футболист в ближайшее время заключит контракт с "Антверпеном". Он сам это подтвердил в ходе общения с журналистами.

На скандального хавбека также претендовал "Кальяри", однако игрок решил вернуться на родину.

На этой неделе "Интер" расторг соглашение с Наингголаном, благодаря чему он получил статус свободного агента.

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