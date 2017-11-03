Наингголан вызван в сборную Бельгии
Тренерский штаб сборной Бельгии во главе с Роберто Мартинесом огласил заявку национальной команды на товарищеские матчи с Мексикой и Японией. Стоит отметить, что в расположение "красных дьяволов" после длительного перерыва вернулся хавбек "Ромы" Раджа Наингголан.
Вратари: Коэн Кастельс ("Вольфсбург"), Тибо Куртуа ("Челси"), Симон Миньоле ("Ливерпуль"), Матс Сельс ("Андерлехт");
Защитники: Дедрик Бойята ("Селтик"), Лоран Симан ("Монреаль Импакт"), Леандер Дендонкер ("Андерлехт"), Кристиан Кабаселе ("Уотфорд"), Джордан Лукаку ("Лацио"), Томас Менье (ПСЖ), Томас Вермален ("Барселона"), Ян Вертонген ("Тоттенхэм");
Полузащитники: Насер Шадли ("Вест Бромвич"), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити"), Стивен Дефур ("Бернли"), Мусса Дембеле ("Тоттенхэм"), Аднан Янузай ("Реал Сосьедад"), Раджа Наингголан ("Рома"), Юри Тилеманс ("Монако"), Аксель Витсель ("Тяньцзинь Цюаньцзянь");
Нападающие: Миши Батшуайи, Эден Азар (оба - "Челси", Лоран Депютр ("Хаддерсфилд"), Торган Азар ("Боруссия М"), Ромелу Лукаку ("Манчестер Юнайтед"), Дрис Мертенс ("Наполи"), Кевин Миральяс ("Эвертон"), Дивок Ориги ("Вольфсбург").
Напомним, что Бельгия 10 ноября сыграет с Мексикой, а 14 ноября - с Японией.
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