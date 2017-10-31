Наингголан: "Я никогда не колебался и не задумывался насчет возможного ухода"

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Наингголан: "Я никогда не колебался и не задумывался насчет возможного ухода"Полузащитник "Ромы" Раджа Наингголан в данный момент даже не думает о том, чтобы отправиться в "Челси".

Перед встречей с лондонцами в матче Лиги Чемпионов против "Челси" 29-летний Наингголан заявил, что у него нет соблазна оставить Рим.

"Ну, я сделал свой выбор. Я никогда не колебался и не задумывался насчет возможного ухода, поэтому нет смысла рассуждать о "Челси" или ком-либо еще.

Играть против команды топ-уровня всегда приятно, и все профессионалы знают, как нужно готовиться к такого рода матчам. Я готов приложить все усилия и надеюсь сыграть хорошо", - отметил бельгиец. 

Читайте: Наингголан: "Рома" планирует побороться за скудетто" | http://soccernews.ru

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