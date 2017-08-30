Наингголан: "Я решил не уходить из сборной Бельгии"

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Наингголан: "Я решил не уходить из сборной Бельгии"

Хавбек Раджа Наингголан принял решение о дальнейших выступлениях за сборную Бельгии.

"Я задумывался о завершении международной карьеры, но потом поговорил об этом со спортивным директором "Ромы" Мончи и решил не уходить из сборной. Мончи сказал мне: "Ты должен выступить на Чемпионате Мира". Я тоже хотел бы сыграть на мундиале, хотя у меня возникают опасения, что я не попаду на него. Было бы обидно пропустить второй Чемпионат Мира кряду.

Я - футболист, который всегда отдает делу всего себя на 120 процентов. Я готов помочь и клубу, и сборной. Я не бунтарь. Я хорошо играл за "Рому". Если дело в тактике, пусть Мартинес скажет мне об этом, хотя я не думаю, что после 13 лет в Италии у меня возникли бы какие-то проблемы, связанные с этим. После пропуска Чемпионата Мира в Бразилии мне не хочется думать о том, что я могу не попасть еще на один турнир" - приводит слова Наингголана HLN.be.

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