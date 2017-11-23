Наингголан: "Я счастлив в "Роме"
Бельгийский полузащитник "Ромы" Раджа Наингголан заявил, что он не собирается менять клуб.
"Я рад играть за "Рому". Здесь у меня есть все, что нужно для счастливой жизни. Для меня честь быть капитаном клуба. Я всегда стремлюсь помогать команде. У меня нет причин желать ухода", - приводит слова Наингголана Mediaset.
Напомним, что 29-летний Наингголан выступает за "Рому" с 2014 года, провел за клуб 173 матча и забил 29 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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|Сампдория
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|Милан
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|Болонья
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