Наингголан: "Я счастлив в "Роме"



Бельгийский полузащитник "Ромы" Раджа Наингголан заявил, что он не собирается менять клуб.

"Я рад играть за "Рому". Здесь у меня есть все, что нужно для счастливой жизни. Для меня честь быть капитаном клуба. Я всегда стремлюсь помогать команде. У меня нет причин желать ухода", - приводит слова Наингголана Mediaset.

Напомним, что 29-летний Наингголан выступает за "Рому" с 2014 года, провел за клуб 173 матча и забил 29 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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