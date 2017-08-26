Наингголан: "Я завершаю международную карьеру"
Хавбек "Ромы" Раджа Наингголан принял решение о завершении карьеры в сборной Бельгии.
"Он позвонил мне в 11:00. По его мнению, я был не в полной мере сфокусирован на выступлении за сборную Бельгии во время матчей квалификации ЧМ-2018 в июне. Я готов был взорваться, когда услышал это. Я завершаю международную карьеру. Нет смысла выступать за сборную. Он вызывает Юрия Тилеманса, который отыграл за "Монако" лишь несколько минут, а так сидит на скамейке запасных.
Когда Мартинес возглавил сборную, он сказал, что за сборную должны выступать представители клубов из топ-чемпионатов. Сейчас Витцель играет в Китае - значит, это правило уже не в силе. Это еще ничего, но почему меня не берут в команду?. На Ибице мы с Мартинесом оказались в одном ресторане. Он со мной не поздоровался, и я с ним тоже. Как мы можем работать вместе?
Больше нет смысла выступать за сборную. Я провел 52 матча за "Рому", вице-чемпиона Италии. Я всегда выкладываюсь по полной, работаю с командой, но каждый раз находится повод оставить меня вне заявки сборной. С меня хватит. Я ухожу. Мне 29 лет, и они больше не смогут так обходиться со мной. Мне очень жаль, но я вынужден принять такое решение" - приводит слова Наингголана Nieuwsblad.
Читайте также заявку сборной Бельгии на ближайшие матчи. | http://soccernews.ru
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