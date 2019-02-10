Наингголан заключил мировое соглашение с "Интером"
Бельгийский полузащитник "Интера" Раджа Наингголан рассказал, что он намерен больше сосредоточиться на футболе, а не вести разгульный образ жизни.
"Я всегда стараюсь отдавать всего себя на поле. Но из-за моего образа жизни мне не всегда удавалось сыграть на 100 процентов. Поэтому я договорился с руководством "Интера". Я не буду оглашать его детали широкой публике, но могу сказать, что я взялся за ум. Я благодарен клубу, что мне предоставили второй шанс", - приводит слова Наингголана Sky Sport.
Напомним, что ранее Наингголан был отстранен от команды на некоторое время из-за проблем с дисциплиной.
30-летний Наингголан перешел в "Интер" прошлым летом из "Ромы" за 38 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел 21 матч за миланский клуб во всех турнирах и забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
Не пропустите: Спаллетти назвал причины безголевой серии Икарди. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Наингголан заключил мировое соглашение с "Интером"
-
Сульшер высказался об отсутствии Неймара в матчах Лиги Чемпионов с "МЮ"
-
Игрок "Манчестер Сити", которым интересуется "Реал", определился со своим будущим
-
"Валенсия" - "Реал Сосьедад": видеотрансляция матча Примеры начнется в 18:15
-
Молодому английскому форварду стало плохо во время матча
-
"Манчестер Юнайтед" готов заплатить крупную сумму за талантливого английского игрока
-
Переход Хамшика в китайский клуб: появились новые подробности
-
Экс-игрок "Зенита" Паредес рассказал о своей адаптации в ПСЖ
-
"Манчестер Юнайтед" не может продлить контракт с Де Хеа: названа причина
-
"Атлетико" показал фотографии спорных моментов в матче с "Реалом"
-
"Ювентус" готов заплатить крупную сумму за игрока "Ромы"
-
Еще один игрок "Шахтера" может перейти в российский клуб
-
Салах повторил достижение Суареса в "Ливерпуле"
-
Неймар отметился трогательным поступком по отношению к детям
-
2
Буффон оценил шансы ПСЖ в противостоянии с "Манчестер Юнайтед" в Лиге Чемпионов
-
Спаллетти назвал причины безголевой серии Икарди
-
Двое фанатов издевались над гибелью Салы (видео)
-
1
Лучший футболист мира жестко раскритиковал молодого футболиста "Реала" за ошибку в матче с "Атлетико"
-
Тухель прокомментировал травму Кавани
-
Вальверде сделал заявление о состоянии здоровья Лионеля Месси
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|22
|60
|2
|Наполи
|23
|52
|3
|Интер Милан
|23
|43
|4
|Рома
|23
|38
|5
|Лацио
|23
|38
|6
|Милан
|22
|36
|7
|Аталанта
|22
|35
|8
|Сампдория
|22
|33
|9
|Фиорентина
|23
|32
|10
|Торино
|22
|31
|11
|Сассуоло
|22
|30
|12
|Парма
|23
|29
|13
|Дженоа
|22
|24
|14
|СПАЛ
|22
|22
|15
|Кальяри
|22
|21
|16
|Удинезе
|22
|19
|17
|Эмполи
|23
|18
|18
|Болонья
|22
|17
|19
|Фрозиноне
|22
|13
|20
|Кьево
|23
|9