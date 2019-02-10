Наингголан заключил мировое соглашение с "Интером"

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Наингголан заключил мировое соглашение с "Интером"

Бельгийский полузащитник "Интера" Раджа Наингголан рассказал, что он намерен больше сосредоточиться на футболе, а не вести разгульный образ жизни.

"Я всегда стараюсь отдавать всего себя на поле. Но из-за моего образа жизни мне не всегда удавалось сыграть на 100 процентов. Поэтому я договорился с руководством "Интера". Я не буду оглашать его детали широкой публике, но могу сказать, что я взялся за ум. Я благодарен клубу, что мне предоставили второй шанс", - приводит слова Наингголана Sky Sport.

Напомним, что ранее Наингголан был отстранен от команды на некоторое время из-за проблем с дисциплиной.

30-летний Наингголан перешел в "Интер" прошлым летом из "Ромы" за 38 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел 21 матч за миланский клуб во всех турнирах и забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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