Наингголан жалеет об уходе из "Ромы"

Полузащитник "Кальяри" Раджа Наингголан признался, что считает уход из "Ромы" в 2018 году ошибкой.

"Я оставил своё сердце в Риме, так как это был уникальный опыт. К сожалению, я позволил гордости взять верх над собой, и это заставило меня сменить клуб", - цитирует бельгийца Goal.com.

Наингголан выступал за "Рому" с 2014 по 2018 год, после чего ушёл в "Интер" за 38 миллионов евро.

За "Кальяри" хавбек выступает на правах аренды. Его контракт с "нерадзурри" рассчитан до июня 2022 года.

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