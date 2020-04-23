Наингголан жалеет об уходе из "Ромы"
Полузащитник "Кальяри" Раджа Наингголан признался, что считает уход из "Ромы" в 2018 году ошибкой.
"Я оставил своё сердце в Риме, так как это был уникальный опыт. К сожалению, я позволил гордости взять верх над собой, и это заставило меня сменить клуб", - цитирует бельгийца Goal.com.
Наингголан выступал за "Рому" с 2014 по 2018 год, после чего ушёл в "Интер" за 38 миллионов евро.
За "Кальяри" хавбек выступает на правах аренды. Его контракт с "нерадзурри" рассчитан до июня 2022 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16