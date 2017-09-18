Наингголан: "Жалел ли я когда-нибудь о своих высказывания про "Ювентус"? Никогда"

Хавбек "Ромы" Раджа Наингголан поделился мнением об "Ювентусе".

"Всегда ли "Ювентус" является фаворитом? Безусловно. Да, поражение 0:3 от "Барселоны" было неприятным, но "Ювентус" все равно остается сильнейшим. "Наполи" я ставлю где-то рядом. И нас тоже. Жалел ли я когда-нибудь о своих высказывания про "Ювентус"? Никогда. Я говорил то, что думал.

Все началось еще тогда, когда я играл в "Кальяри". Я видел определенное отношение к арбитрам, и это, судя по всему, оказывало влияние на судей. После матча, когда "Ювентус" получил два пенальти за нарушения за пределами штрафной, я сказал, что это никогда не изменится. И "Ювентус" налетел на меня. Я лишь высказал свое мнение" - приводит слова Наингголана Football Italia.

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