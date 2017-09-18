Наингголан: "Жалел ли я когда-нибудь о своих высказывания про "Ювентус"? Никогда"
Хавбек "Ромы" Раджа Наингголан поделился мнением об "Ювентусе".
"Всегда ли "Ювентус" является фаворитом? Безусловно. Да, поражение 0:3 от "Барселоны" было неприятным, но "Ювентус" все равно остается сильнейшим. "Наполи" я ставлю где-то рядом. И нас тоже. Жалел ли я когда-нибудь о своих высказывания про "Ювентус"? Никогда. Я говорил то, что думал.
Все началось еще тогда, когда я играл в "Кальяри". Я видел определенное отношение к арбитрам, и это, судя по всему, оказывало влияние на судей. После матча, когда "Ювентус" получил два пенальти за нарушения за пределами штрафной, я сказал, что это никогда не изменится. И "Ювентус" налетел на меня. Я лишь высказал свое мнение" - приводит слова Наингголана Football Italia.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|4
|12
|2
|Ювентус
|4
|12
|3
|Интер Милан
|4
|12
|4
|Лацио
|4
|10
|5
|Милан
|4
|9
|6
|Торино
|4
|8
|7
|Сампдория
|3
|7
|8
|Рома
|3
|6
|9
|Фиорентина
|4
|6
|10
|Кальяри
|4
|6
|11
|Аталанта
|4
|4
|12
|Кьево
|4
|4
|13
|Болонья
|4
|4
|14
|СПАЛ
|4
|4
|15
|Удинезе
|4
|3
|16
|Дженоа
|4
|1
|17
|Сассуоло
|4
|1
|18
|Кротоне
|4
|1
|19
|Хеллас Верона
|4
|1
|20
|Беневенто
|4
|0