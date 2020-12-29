Наингголан отправится в аренду в "Кальяри"

Хавбек "Интера" Раджа Наингголан снова отправляется в аренду в "Кальяри", сообщает La Gazzetta dello Sport.



Речь идет об аренде до конца сезона. Клубам осталось обговорить некоторые детали. Ожидается, что уже в ближайшее время поступит официальная информация.



В прошлом сезоне бельгиец уже играл за "Кальяри" на правах аренды. Также полузащитник принадлежал клубу с 2010 по 2014 год.

32-летний футболист в текущем сезоне провел пять матчей за "Интер" во всех турнирах.