Наингголан отправится в аренду в "Кальяри"
Хавбек "Интера" Раджа Наингголан снова отправляется в аренду в "Кальяри", сообщает La Gazzetta dello Sport.
Речь идет об аренде до конца сезона. Клубам осталось обговорить некоторые детали. Ожидается, что уже в ближайшее время поступит официальная информация.
В прошлом сезоне бельгиец уже играл за "Кальяри" на правах аренды. Также полузащитник принадлежал клубу с 2010 по 2014 год.
32-летний футболист в текущем сезоне провел пять матчей за "Интер" во всех турнирах.
Контракт с "Интером" истекает в июне 2022 года.
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