Наингголан отправится в аренду в "Кальяри"

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Наингголан отправится в аренду в "Кальяри"Хавбек "Интера" Раджа Наингголан снова отправляется в аренду в "Кальяри", сообщает La Gazzetta dello Sport.

Речь идет об аренде до конца сезона. Клубам осталось обговорить некоторые детали. Ожидается, что уже в ближайшее время поступит официальная информация.

В прошлом сезоне бельгиец уже играл за "Кальяри" на правах аренды. Также полузащитник принадлежал клубу с 2010 по 2014 год.

32-летний футболист в текущем сезоне провел пять матчей за "Интер" во всех турнирах.

Контракт с "Интером" истекает в июне 2022 года.

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