Наингголану выбили зуб в матче с "Миланом"

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Наингголану выбили зуб в матче с "Миланом"Полузащитнику "Ромы" Радже Наингголану выбили зуб в матче 26-го тура чемпионата Италии против "Милана" (0:2).

Инцидент произошел на 12-й минуте игры, когда бельгиец столкнулся с ивуарийским хавбеком гостей Франком Кессье.

В результате столкновения футболист потерял зуб, но смог продолжить встречу.

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