"НАК Бреда" и роттердамская "Спарта" сильнейшего не выявили

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"НАК Бреда" и роттердамская "Спарта" сильнейшего не выявили

В рамках третьего тура чемпионата Голландии "НАК Бреда" дома сыграл вничью с роттердамской "Спартой" со счётом 2:2.

"НАК Бреда" - "Спарта" - 2:2

Голы: Мари, 42 - 1:0, Влут, 51 - 2:0, Ахе, 70 - 2:1, Ахе, 84 - 2:2.

"НАК Бреда": Нопперт, Хорсфилд, Тасенде, Кох, Версхурен, Ману Гарсия, Эль-Алуши (Метс, 76), Паоло Фернандес (Агйепонг, 69), Влут, Мари, Амброз (Корте, 86). 

"Спарта": Кортсмит, Вриндс, Брейер (Спирингс, 78), Флоранус, Добсон, Дугалл, Броньо, Сануси (Дуарте, 60), Гудвин, Волаш (Ахе, 52), Мюрен.

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