Накануне ЧМ-2018 аэропорт Волгограда шокировал пассажиров странной картой мира

В преддверии Чемпионата Мира 2018 в волгоградском международном аэропорту открылся новый терминал.

Всё бы хорошо, но пассажиров шокировала карта мира, на которой указаны города, в которые можно добраться из Волгограда.

На ней Москву расположили возле границы с Украиной, Симферополь показан на территории Молдовы, Самара и Челябинск стали городами Казахстана, Сочи оказался в Турции, Дубай - в Сирии, Ираклион - в Болгарии, а Салоники - в Румынии. Известный курорт Пхукет и вовсе отправили в Иран.

Напомним, что Волгоград будет принимать матчи группового этапа ЧМ-2018.

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