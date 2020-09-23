Наказание Федуна за слова о снятии "Спартака" с РПЛ отменено не будет

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Наказание Федуна за слова о снятии "Спартака" с РПЛ отменено не будет

Апелляционный комитет Российского футбольного союза отказался удовлетворить жалобу владельца "Спартака" Леонида Федуна на решение о штрафе в размере 200 тысяч рублей, вынесенное 2 сентября.

"Отказать в удовлетворении жалобы председателя совета директоров "Спартак-Москва" Федуна Л.А. на решение Комитета РФС по этике от 2 сентября 2020 года. Оставить решение Комитета РФС по этике от 2 сентября 2020 года в силе", – говорится в сообщении пресс-службы РФС.

Напомним, что Федун грозился снять "Спартак" с чемпионата России, так как был недоволен судейством матча 1-го тура с "Сочи" (2:2). В этой встрече сочинский клуб забил оба гола с пенальти, второй из которых был назначен ошибочно.

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