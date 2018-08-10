"Наконец-то мой любимый дядя Фёдор приехал!" - сможет ли Смолов проявить себя в "Локомотиве"?

Вчера официальный сайт "Локомотива" сообщил, что проблемная позиция форварда, о которой мы писали ранее, официально закрыта. К команде присоединился 28-летний игрок сборной России и теперь уже экс-футболист "Краснодара" Фёдор Смолов. В составе "железнодорожников" он будет играть под 9 номером. Собственно, сам трансфер нельзя назвать очень уж неожиданным, даже несмотря на то, что разговоры о нем пошли относительно недавно. "Локомотиву" нужен был приличный игрок, который подходит под стиль игры Семина, да еще и, желательно, с российским паспортом, ведь в РПЛ действует лимит на легионеров, а "Локо" в это межсезонье покупало лишь иностранцев. Скорее всего, окинув взглядом обширные российские просторы, а также ближнее зарубежье, боссы "железнодорожников" не нашли никого, кто подходил бы им больше, чем Смолов. Да и сам футболист изъявлял желание переехать в Москву. Предлагаем немного разобраться в животрепещущем вопросе: "Почему именно он?".

Оглянемся назад

Сложно вспомнить, но Фёдер Смолов, который относительно недавно утвердился на радарах российских болельщиков, дебютировал в чемпионате России еще 28 апреля 2017 года в матче против "Луч-Энергии" из Владивостока. Тогда совсем юный Фёдор выступал в составе московского "Динамо" и постепенно пытался пробиться в состав после перевода из второй команды. Но закрепится в Москве не удалось. В период с 2007 по 2015 года Смолов сыграл за "Динамо" всего-то 77 матчей и большую часть времени скитался по арендам.

Мало кто помнит, но в поисках футбольной судьбы Смолов ездил даже в чемпионат Нидерландов, где в 2010 за полгода сыграл 14 матчей в составе "Фейенорда" и забил 1 гол. Но по-настоящему форвард заявил о себе лишь в 2014, когда уехал в сезонную аренду на Урал. В одноименном клубе форвард сыграл 23 матча, забил 8 голов, и уже в следующем сезоне подписал полноценный контракт с "Краснодаром".

В центре Кубани футболист расцвел. В первых двух сезонах он сразу же стал лучшим бомбардиром РПЛ, а в 2016 завоевал титул лучшего футболиста года в России. Собственно говоря, повышение до чемпиона страны и участника Лиги Чемпионов Смолов заслужил, даже несмотря на последние события. Да, форвард откровенно провалил Чемпионат Мира 2018, а потом сразу же попал в ДТП, которое пресса так долго муссировала. Но что бы там не говорили, как бы его не осуждали, стоит признать, что провалы и ошибки бывают у всех. Роберто Баджо вон и вовсе не забивал решающий пенальти в финале мундиаля, и все равно не утратил статус суперзвезды. Переход в "Локомотив" дает Смолову возможность перезапустить карьеру после недавних неудач и еще раз доказать, что он – лучший нападающий России.

Чем Смолов может быть полезен "Локомотиву"?

С приходом Фёдора Смолова, в команде Юрия Сёмина появилось два равноценных форварда, которые могут выполнять совершенно разные функции. Эдер больше похож на таранного нападающего. Высокий рост помогает португальскому гвинейцу выигрывать верховые мячи и забивать решающие голы в игре, которая строится на навале и пробивании ворот за счет забросов. Но это только в теории. На практике Эдер пока не выполняет свои функции в полной мере, и если и забивает, то не так часто, как этого хотелось бы. Смолов немного другой и, как кажется, больше подойдет команде. И вот почему!

Хорошая реализация моментов. В "Краснодаре" Смолов показал себя как человек, который умеет доводить атаки до логического завершения. Если собрать воедино все три сезона форварда в столице Кубани и проанализировать несколько фундаментальных чисел для нападающего, получим следующую картину. Смолов совершает в среднем 4,3 удара за матч, 1,8 из которых непременно летит в створ. То есть 41%. При этом среднее число голов за матч у Фёдора колеблется на уровне 0,7. Формально, 16% ударов, которые наносит Смолов (не важно, в створ они летят, или нет) заканчиваются голом. А если высчитывать этот показатель исключительно из выстрелов в створ, то получится 39%. Это, конечно, не уровень Криштиано Роналду в его лучшие времена, но тоже неплохо! Обычно в футболе эталонной, или просто прекрасной, считается 50-процентная реализация.

Предлагаем сравнить цифры Смолова с показателями мастера реализации последних лет – Харри Кейна. Мы, конечно же, делаем поправку на лиги, в которых играют эти два футболиста, но при этом не забываем учитывать уровень самих игроков. Так вот: за 2 последних сезона Харри Кейн настрелял в среднем 0,9 голов за матч, нанося при этом 2 удара в створ. Реализация – 45%. Ненамного больше чем Смолова! Все это доказывает, что на своем уровне российский форвард должен бы забить 12-18 голов за сезон, так как он это уже делал, и вполне успешно. Другой вопрос – Лига Чемпионов. Там уровень соперников повыше, соответственно, цифры начнут существенно падать.

Недостающий пазл в тактических построениях Сёмина. До вчерашнего дня трансферная политика "Локомотива" была ориентирована на игроков, в обязанности которых входит функция "разрушать". Еще в киевском "Динамо" Сёмин очень прогорел на этом, когда в определенный момент команда начала только разрушать, а креатива в атаке не было совершенно. Здесь, видимо, эти ошибки были учтены, и, после приобретения Смолова, вырисовывается определенная модель, в которую, возможно(!), будут играть "железнодорожники".

Приобретение Хёведеса открывает перспективы для внедрения схемы с тремя центральными защитниками, для которой жизненно необходимо иметь быстрого форварда, который убежит в контратаку. Теперь у "Локомотива" такой игрок есть! Скорость – еще одно качество, которое характерно для Смолова. Собственно, она нужна всегда, даже если команда не играет с тремя центральными. Быстрота ног позволяет не только завершать, а и создавать момент себе самому, находясь в глубине поля. Но в этом случае понадобится еще и дриблинг, который, кстати, у Смолова тоже получается очень неплохо. Одним словом – теперь у Сёмина есть быстрый юркий форвард, который умеет очень качественно завершать атаки. Раньше футболиста с таким набором функций не было. Так что распоряжайтесь, господин Юрий Павлович!

Умение отдать ключевую передачу. За три сезона в "Краснодаре" Фёдор Смолов, будучи последним игроком атаки, умудрялся отдавать в среднем 1,4 ключевые передачи за матч. Если говорить простым языком, то в каждой встречи форвард создавал как минимум один момент для своих партнеров. Оттого и неудивительно видеть статистику его голевых передач – 21 ассист в 101 матче. Так что кроме своих прямых обязанностей, а именно голов (64 в 101 матче), Смолов умеет еще и отдавать. Очень важная черта для нынешнего "Локомотива", который в трех матчах сезона не показал особого конструктива в атаке и забил ровно 1 мяч, да и то не засчитанный.

Чего явно не хватает Смолову

Но кроме всеобщей похвалы, стоит выделить и то, в чем он не очень хорош, а точнее хуже Эдера. На самом деле, такая черта всего одна (по крайней мере, видимая глазу и важная) – игра головой. При росте 187 см форвард наносит в среднем 0,3 удара головой за матч, то есть приблизительно один выстрел за 3 матча. При этом, в голы такие удары не превращаются. Соответственно, можно сделать два вывода: (а) на стандартах он малополезен и (б) в игре со сплошными навесами на форварда, где нужно, постоянно бороться, тоже (собственно, об этом говорилось ранее). Вот так вот вдруг наличие Эдера в составе превратилось из банального "больше некому" в более современное "у него иной набор функций". В "Локомотиве" он, правда, тоже бьет головой реже, чем до этого в "Лилле".

Кроме того, нельзя не отметить, что Смолов – не лучший игрок при обороне собственных ворот. Хотя, это характерно для большинства форвардов современного футбола, особенно российских. Так что особое внимание уделять данной проблеме не будем. Просто отметим, что она есть, и что садить Фёдора в глубокую оборону собственных ворот на последних минутах встречи не стоит. Пусть лучше побегает на границе своей половины поля. Больше толку будет!

Перспективы Смолова в "Локомотиве"

Конечно, дела Смолова в "Локомотиве" обещают пойти вверх, если опять не приключится чего-то из ряда вон выходящего. Форвард подходит под игровую схему, да и Сёмину такой игрок будет по душе, ведь его не нужно подстраивать под всякие лимиты, он прекрасно знаком с реалиями российского футбола и даже становился в нем лучшим. Чего еще надо? Хотя с этим согласны не все. Существует мысль, что Сёмину нужен совсем не Смолов, который умеет забивать, а кто-то, кто будет бороться, отвлекать и расчищать зоны для игроков полузащиты. При таких раскладах Фёдор, конечно, сядет на лавочку, но не стоит забегать наперед. В конце концов Юрий Павлович себе тоже не враг.

По поводу позиции дискутировать не нужно – Смолов редко играл не на месте форварда, а если и играл (а такое было!), то еще во времена выступлений за "Динамо". Одним словом – все карты на руках. Лига Чемпионов, одна из лучших команд страны, почти гарантированное место в составе, здоровая конкуренция - все, что нужно, на месте!

Часто можно услышать вопрос о том, уедет ли "Смолов" в Европу. Мы, с вашего позволения, воздержимся от ответа, так как (а) еще не понятно, как он проявит себя в "Локомотиве", и (б) ему уже 28 лет. Игроки, которых забирают хорошие европейские клубы, переезжают туда раньше. Чемпионат Мира был отличным шансом поехать искать счастье с Головиным на пару, но не сложилось.

Собственно, нужно пожелать Фёдору Смолову удачи в новом клубе, так как от его успешной игры выиграет не только он сам или "Локомотив", а весь российский футбол. В этом сезоне он забил гол и отдал голевую передачу в двух встречах за "Краснодар", так что к дебюту в составе "железнодорожников" все готово. Ждем-с!

Игорь Малиенко | http://soccernews.ru

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