"Наконец-то!" Жена Мамаева рассказала, что она подумала, когда Павла арестовали



Алана Мамаева, жена полузащитника "Ростова" Павла Мамаева, рассказала, что она обрадовалась, когда узнала об аресте мужа.

"Когда позвонили и сказали, что Пашу взяли, – к этому все шло. Я подумала: "Ну наконец-то, нагулялся. Я же говорила! Заслужил", – сказала Мамаева в эфире Instagram Тины Канделаки.

Напомним, что осенью 2018 года Мамаев стал участником двух драк в Москве, которые привели к травмам трех человек. Футболист около года провел в тюрьме, а после выхода на свободу "Краснодар" расторг с ним контракт. Хавбек перешел в "Ростов" в статусе свободного агента.

В нынешнем сезоне 31-летний Мамаев провел за "Ростов" один матч и забил один гол. Его контракт с ростовским клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: Мамаев рассказал, продолжает ли он дружить с Кокориным. | http://soccernews.ru