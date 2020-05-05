"Наконец-то!" Жена Мамаева рассказала, что она подумала, когда Павла арестовали

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"Наконец-то!" Жена Мамаева рассказала, что она подумала, когда Павла арестовали
Алана Мамаева, жена полузащитника "Ростова" Павла Мамаева, рассказала, что она обрадовалась, когда узнала об аресте мужа.

"Когда позвонили и сказали, что Пашу взяли, – к этому все шло. Я подумала: "Ну наконец-то, нагулялся. Я же говорила! Заслужил", – сказала Мамаева в эфире Instagram Тины Канделаки.

Напомним, что осенью 2018 года Мамаев стал участником двух драк в Москве, которые привели к травмам трех человек. Футболист около года провел в тюрьме, а после выхода на свободу "Краснодар" расторг с ним контракт. Хавбек перешел в "Ростов" в статусе свободного агента.

В нынешнем сезоне 31-летний Мамаев провел за "Ростов" один матч и забил один гол. Его контракт с ростовским клубом действует до лета 2021 года.

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