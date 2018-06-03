Налдо признан лучшим игроком сезона в Бундеслиге

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Налдо признан лучшим игроком сезона в Бундеслиге

Защитник "Шальке" Налдо признан лучшим игроком немецкой Бундеслиги в сезоне 2017/18 по версии журнала Kicker.

За бразильского центрбека проголосовали 19,7 процентов опрошенных. Лидер "кобальтовых" опередил Роберта Левандовски (16,8%) и Джошуа Киммиха (13,4 %).

В минувшем сезоне Налдо сыграл за "Шальке" 38 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 2 ассиста. 

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