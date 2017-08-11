Налдо стал игроком "Эспаньола"

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Налдо стал игроком "Эспаньола"

Защитник "Краснодара" Налдо Перейра перешёл в "Эспаньол", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера не разглашается. 28-летний бразилец заключил с "попугаями" контракт по схеме "3+1".

Налдо выступал за "Краснодар" с лета 2016 года, сыграл 24 матча и забил 2 гола.

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