Налдо стал игроком "Эспаньола"
Защитник "Краснодара" Налдо Перейра перешёл в "Эспаньол", сообщает официальный сайт клуба.
Сумма трансфера не разглашается. 28-летний бразилец заключил с "попугаями" контракт по схеме "3+1".
Налдо выступал за "Краснодар" с лета 2016 года, сыграл 24 матча и забил 2 гола.
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|Атлетик Бильбао
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|Алавес
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