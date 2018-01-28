Налдо стал рекордсменом Бундеслиги

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Налдо стал рекордсменом Бундеслиги

Защитник "Шальке" Налдо принял участие в матче 20-го тура Бундеслиги против "Штутгарта".

Эта игра стала для 35-летнего центрбека 337-й в рамках чемпионата Германии. Таким образом, он стал рекордсменом высшего немецкого дивизиона по количеству проведённых матчей среди бразильцев.

Игрок "кобальтовых" превзошёл достижение экс-хавбека "Баварии", "Байера" и "Гамбурга" Зе Роберто.

Стоит отметить, что Налдо также играл за "Вердер" и "Вольфсбург". В Бундеслиге он дебютировал в 2005 году.  

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