Налетилич прокомментировал возможный трансфер Модрича в "Ювентус"

Футбольный агент Марко Налетилич не исключает возможности перехода хавбека "Реала" Луки Модрича в "Ювентус".

"Это будет зависеть от экономического потенциала итальянских клубов. Я знаю Модрича уже давно: его кумиром в детстве был Звонимир Бобан. Еще ребенок он смотрел все матчи Серии А. Никогда не говори "никогда" в футболе.

Сейчас в Италии нет клуба, который мог бы позволить себе Луку. Возможно только "Ювентус". Модрич точно будет идеальным игроком для укрепления полузащиты "бьянконери" - приводит слова Налетилича Tribalfootball.

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