Налоговая инспекция обыскала яхту с Роналду на борту

Теги реал мадридкриштиану роналду

Налоговая инспекция обыскала яхту с Роналду на борту

Представители испанского налоговой инспекции сегодня побывали с обыском на яхте форварда "Реала" Криштиану Роналду, сообщает Hola.com.

По сведениям издания, обыск длился полтора часа и все это время Роналду с семьей находился на яхте. Стоит отметить, что португалец арендовал эту яхту для отдыха.

Фото: Обыск на яхте.

Напомним, что ранее 32-летний Роналду был обвинен в неуплате налогов на сумму 14,7 миллионов евро.

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комментарии
Пьянь

Интересно, кто этот полуголый мужик на втором фото?))

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Гордон

новый вратарь Реала)

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Flamenco

Искали наверно Хари и Самеду)))

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