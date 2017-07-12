Налоговая инспекция обыскала яхту с Роналду на борту

Представители испанского налоговой инспекции сегодня побывали с обыском на яхте форварда "Реала" Криштиану Роналду, сообщает Hola.com.

По сведениям издания, обыск длился полтора часа и все это время Роналду с семьей находился на яхте. Стоит отметить, что португалец арендовал эту яхту для отдыха.

Фото: Обыск на яхте.

Напомним, что ранее 32-летний Роналду был обвинен в неуплате налогов на сумму 14,7 миллионов евро.

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