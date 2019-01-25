Нам не нужно его продавать: Анчелотти ярко высказался об Аллане

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти рассказал, что думает об информации о переходе полузащитника Аллана в ПСЖ. Об этом сообщает Football Italia.

"Аллан не занимался в достаточной мере, у него была сложная неделя. Сейчас он в Неаполе, готовится к игре с кубковой игре с "Миланом". Все, что я знаю - он остается в команде. Аллан очень важен для нашей команды. Нам не нужно его продавать.

ПСЖ интересовался бразильцем, однако существуют условия и запросы. Если предложение не устраивает клуб, все остается как было", - сказал Анчелотти.

Ранее сообщалось, что игрок близок к переходу в парижский клуб, который готов был заплатить за Аллана 100 миллионов евро.

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