Нам нужно терпение: Дешам раскрыл секрет успеха сборной Франции в предстоящем матче с Уругваем

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассуждает о предстоящем матче 1/4 финала ЧМ-2018 с Уругваем.

"Уругвайская сборная очень отличается от аргентинской. Нам надо играть терпеливо. У соперника очень хорошо организована оборона. Они мало пропускают, до чемпионата мира последний раз это было в ноябре. Команда играет очень эффективно в защите и в то же время знает, как атаковать", - приводит слова Дешама официальный сайт ФИФА.

"Нам надо быть более чем терпеливыми, чтобы обыграть их: нужно действовать хорошо и в защите, и в атаке. Мы также приняли во внимание преимущество Уругвая на стандартах. Они так забили пять голов из семи. Это четвертьфинал чемпионата мира: здесь любой соперник играет на топ-уровне", - добавил специалист.

Напомним, что матч Франция - Уругвай состоится 6 июля. Встреча пройдет в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе.

Начало поединка в 17:00 по московскому времени.

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