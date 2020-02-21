"Нам нужны матёрые ганстеры": спортивный директор "Рубина" прокомментировал слухи об интересе к Кокорину

Спортивный директор "Рубина" Олег Яровинский с юмором отреагировал на слухи о желании казанского клуба подписать нападающего Александра Кокорина.

Напомним, что права на 28-летнего футболиста до лета принадлежат "Зениту", а вторую часть текущего сезона он проведёт в аренде в "Сочи".

"Рассматривали ли вариант с Кокориным, когда ситуация с ним подвисла? Конечно, нам же нужны матёрые гангстеры (улыбается). А если серьёзно, эту ситуацию с Кокориным даже затрагивать не хочу. Тут дело Александра, его семьи, но точно не "Рубина". Достаточно острый вопрос. Мы же не йоги, чтобы бегать по горящим углям", - сказал Яровинский.

С октября 2018 по сентябрь 2019 года Кокорин находился за решёткой после участия в двух резонансных драках в центре Москвы. Из исправительной колонии он вышел условно-досрочно.

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