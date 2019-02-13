Вингер лиссабонского "Спортинга" Нани может продолжить карьеру в МЛС, сообщает Marca.

По сведениям издания, 32-летний португалец привлёк внимание "Орландо Сити". Стоит отметить, что в США трансферное окно открылось сегодня и продлится до мая.

В случае продажи опытного полузащитника "львы" будут вынуждены 40 процентов от суммы сделки перечислить на счета бывшего клуба футболиста "Валенсии".

В текущем сезоне Нани сыграл за "Спортинг" 27 матчей, забил 8 голов и сделал 5 ассистов. Его контракт истекает летом 2020 года. Стоимость игрока оценивается в 5 миллионов евро.

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