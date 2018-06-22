Нани намерен вернуться в Турцию

Теги валенсиягёзтепе ас измирнани

Нани намерен вернуться в Турцию
Португальский полузащитник "Валенсии" Луиш Нани заявил, что он может перейти в турецкий "Гезтепе". 

"Вскоре я проведу переговоры с представителями "Гезтепе". Я хочу вернуться в Турцию. Впрочем, мы пока не договорились", – цитирует A Bola Нани.

Стоит отметить, что ранее хавбек уже играл в Турции за "Фенербахче".

В прошлом сезоне 31-летний Нани выступал за "Лацио" на правах аренды, провел за клуб 25 матчей, забил 3 мяча и отдал 4 результативные передачи.

Не пропустите: Форвард "Наполи" получил предложение из Турции. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Десятый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 23 июня

Десятый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 23 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов