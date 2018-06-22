Нани намерен вернуться в Турцию



Португальский полузащитник "Валенсии" Луиш Нани заявил, что он может перейти в турецкий "Гезтепе".

"Вскоре я проведу переговоры с представителями "Гезтепе". Я хочу вернуться в Турцию. Впрочем, мы пока не договорились", – цитирует A Bola Нани.

Стоит отметить, что ранее хавбек уже играл в Турции за "Фенербахче".

В прошлом сезоне 31-летний Нани выступал за "Лацио" на правах аренды, провел за клуб 25 матчей, забил 3 мяча и отдал 4 результативные передачи.

Не пропустите: Форвард "Наполи" получил предложение из Турции. | http://soccernews.ru