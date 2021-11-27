Нани объявил об уходе из "Орландо Сити"

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Известный португальский вингер Луиш Нани покидает "Орландо Сити", за который выступал с февраля 2019 года.

Клуб МЛС не предложил 35-летнему футболисту продлить контракт, поэтому он в конце декабря станет свободным агентом.

В составе "Орландо Сити" Нани сыграл 88 матчей, забил 31 гол и сделал 19 ассистов.

Со сборной Португалии фланговый нападающий становился чемпионом Европы в 2016 году.

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