Нани объявил об уходе из "Орландо Сити"
Фото инстаграм Нани
Известный португальский вингер Луиш Нани покидает "Орландо Сити", за который выступал с февраля 2019 года.
Клуб МЛС не предложил 35-летнему футболисту продлить контракт, поэтому он в конце декабря станет свободным агентом.
В составе "Орландо Сити" Нани сыграл 88 матчей, забил 31 гол и сделал 19 ассистов.
Со сборной Португалии фланговый нападающий становился чемпионом Европы в 2016 году.
Не пропустите: Нани рассказал об обещании, которое он дал Роналду во время финала Евро-2016. | http://soccernews.ru
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|Eastern Conference
|М
|О
|1
|Нью-Йорк РБ
|34
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|2
|New York City
|34
|54
|3
|Торонто
|34
|53
|4
|Ди Си Юнайтед
|34
|46
|5
|Montreal Impact
|34
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|6
|Филадельфия Юнион
|34
|42
|7
|Нью Ингланд Революшн
|34
|42
|8
|Остин Азтекс
|34
|41
|9
|Коламбус Крю
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|36
|10
|Чикаго Файр
|34
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|Western Conference
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|О
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|Даллас
|34
|60
|2
|Колорадо Рэпидс
|34
|58
|3
|Лос-Анджелес Гэлакси
|34
|52
|4
|Сиэттл Саундерс
|34
|48
|5
|Канзас Сити Уизардс
|34
|47
|6
|Реал Солт-Лейк
|34
|46
|7
|Portland Timbers
|34
|44
|8
|Whitecaps
|34
|39
|9
|Сан-Хосе Ертквейкс
|34
|38
|10
|Хьюстон Динамо
|34
|34