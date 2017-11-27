Нани пропустит больше, чем ожидалось

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Нани пропустит больше, чем ожидалось

Вингер "Лацио" Луиш Нани пропустит больше, чем предполагалось ранее, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, травма бедра 31-летнего португальца оказалась более серьёзной, поэтому сроки его восстановления составят не две недели, как сообщал главный тренер "орлов" Симоне Индзаги, а около месяца.

Отметим, что в этом сезоне Нани сыграл за "Лацио" 8 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. | http://soccernews.ru

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