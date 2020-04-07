Нани рассказал, кого он считает лучшим футболистом в истории

Теги наниювентускриштиану роналду

Нани рассказал, кого он считает лучшим футболистом в истории

Португальский полузащитник "Орландо Сити" Нани заявил, что его соотечественник нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду является лучшим футболистом всех времен.

"Я видел многих прекрасных футболистов, даже из прошлого. Марадона, Пеле... Но я выберу спутника по многим матчам. С ним я выиграл много трофеев, я его очень уважаю. Числа не врут. Они показывают, что Криштиану Роналду - лучший в истории", - цитирует Нани Football Wave.

Напомним, что 35-летний Роналду пять раз выигрывал "Золотой мяч" - награду, которая вручается лучшему футболисту по итогам года. По этому показателю он уступает только аргентинскому форварду "Барселоны" Лионелю Месси (6).

Не пропустите: Нани: "Я многому научил Роналду". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 6 апреля

Главные новости дня: 6 апреля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 25 54
4 Аталанта Аталанта 25 48
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 26 36
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 25 35
9 Парма Парма 25 35
10 Болонья Болонья 26 34
11 Сассуоло Сассуоло 25 32
12 Кальяри Кальяри 25 32
13 Фиорентина Фиорентина 26 30
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 25 27
16 Сампдория Сампдория 25 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 26 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 26 16
Полная таблица

топ-5 тегов