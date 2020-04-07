Нани рассказал, кого он считает лучшим футболистом в истории
Португальский полузащитник "Орландо Сити" Нани заявил, что его соотечественник нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду является лучшим футболистом всех времен.
"Я видел многих прекрасных футболистов, даже из прошлого. Марадона, Пеле... Но я выберу спутника по многим матчам. С ним я выиграл много трофеев, я его очень уважаю. Числа не врут. Они показывают, что Криштиану Роналду - лучший в истории", - цитирует Нани Football Wave.
Напомним, что 35-летний Роналду пять раз выигрывал "Золотой мяч" - награду, которая вручается лучшему футболисту по итогам года. По этому показателю он уступает только аргентинскому форварду "Барселоны" Лионелю Месси (6).
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|Команда
|М
|О
|1
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|26
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|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
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|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16