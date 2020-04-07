Нани рассказал, кого он считает лучшим футболистом в истории

Португальский полузащитник "Орландо Сити" Нани заявил, что его соотечественник нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду является лучшим футболистом всех времен.

"Я видел многих прекрасных футболистов, даже из прошлого. Марадона, Пеле... Но я выберу спутника по многим матчам. С ним я выиграл много трофеев, я его очень уважаю. Числа не врут. Они показывают, что Криштиану Роналду - лучший в истории", - цитирует Нани Football Wave.

Напомним, что 35-летний Роналду пять раз выигрывал "Золотой мяч" - награду, которая вручается лучшему футболисту по итогам года. По этому показателю он уступает только аргентинскому форварду "Барселоны" Лионелю Месси (6).

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