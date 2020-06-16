Нани рассказал об обещании, которое он дал Роналду во время финала Евро-2016
Бывший полузащитник сборной Португалии Нани вспомнил о своём диалоге с капитаном национальной команды Криштиану Роналду во время финала Чемпионата Европы 2016 года.
"Травма Роналду серьёзно повлияла на нас. Когда он упал, я немного испугался, но думал, что Криштиану сможет продолжить игру. Когда выяснилось, что матч для него закончен, у меня были мурашки по коже. Я сказал ему: "Не волнуйся, мы выиграем этот финал для тебя". В момент, когда я надел капитанскую повязку, на моих глазах появились слезы, и я разозлился.
В то же время у меня было странное чувство, я просто хотел сказать своим партнёрам: "Давайте! Мы должны играть ещё лучше". Я этого не сделал, но думаю, что вся команда поняла, что означал этот момент. Мы боролись за Роналду и помогли ему выиграть титул. Это заслуженная дань уважения футболисту, который много дал сборной и стране. Тем более, он играл до этого момента определяющую роль в турнире", - цитирует Нани официальный сайт УЕФА.
В итоге португальцы обыграли сборную Франции со счётом 1:0 благодаря голу Эдера в овертаймах. Для Роналду этот титул стал первым с национальной командой, впоследствии он ещё выиграл Лигу Наций.
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