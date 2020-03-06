Нани: "Сказал Фернандешу: "Не надо выбирать "Сити". Только "Манчестер Юнайтед"

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Нани: "Сказал Фернандешу: "Не надо выбирать "Сити". Только "Манчестер Юнайтед"

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Нани, играющий за "Орландо Сити", рассказал, что думает о новом игроке "красных дьяволов" Бруну Фернандеше, с которым выступал в "Спортинге".

"Я сразу увидел в нем большой потенциал и талант. Мы с ним однажды говорили, я посоветовал ему усерднее тренироваться, чтобы он мог переехать в Англию, Испанию или другой чемпионат.

Когда я прочел новости, сказал ему: "Не надо выбирать "Манчестер Сити" или другие клубы. Только "Ман Юнайтед"! Через два месяца он перешел в "Манчестер Юнайтед", - передает слова Нани Goal.

Отметим, что спустя месяц после перехода в английский клуб Фернандеш стал лучшим игроком месяца.

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Карыч
Карыч

Уважаемый админ,если вы не уважаете себя, то хоть будьте добры уважте читателей и забаньте этого недоношенного под ником Дмитрий Владимирович, который ежедневно оскорбляет лучшего футболиста в истории и лидера Барселоны Лионеля Месси. Спасибо!

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