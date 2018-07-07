Нани согласовал контракт со "Спортингом"

Полузащитник "Валенсии" Луиш Нани продолжит карьеру в "Спортинге", воспитанником которого он является.

Как сообщает Record, 31-летний португалец уже согласовал с лиссабонским клубом контракт по схеме "2+1".

В ближайшее время о сделке будет объявлено официально. Нани перейдёт в "Спортинг" бесплатно, поскольку "Валенсия" готова предоставить футболисту статус свободного агента.

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