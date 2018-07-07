Нани согласовал контракт со "Спортингом"

Теги валенсияспортинг лиссабоннани

Нани согласовал контракт со "Спортингом"

Полузащитник "Валенсии" Луиш Нани продолжит карьеру в "Спортинге", воспитанником которого он является.

Как сообщает Record, 31-летний португалец уже согласовал с лиссабонским клубом контракт по схеме "2+1".

В ближайшее время о сделке будет объявлено официально. Нани перейдёт в "Спортинг" бесплатно, поскольку "Валенсия" готова предоставить футболисту статус свободного агента.

Не пропустите: Полузащитник "Спортинга" может перейти в ЦСКА. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Официально: Паулиньо вернулся в "Гуанчжоу Эвергранд"

Официально: Паулиньо вернулся в "Гуанчжоу Эвергранд"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов