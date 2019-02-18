Нани стал игроком "Орландо Сити"

"Орландо Сити" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника лиссабонского "Спортинга" Нани.

32-летний португалец заключил с американским клубом трёхлетний контракт.

Футболист, несмотря на то, что его соглашение с "львами" истекало только в 2020 году, присоединился к "Орландо Сити" на правах свободного агента.

Нани перешёл в "Спортинг" прошлым летом из "Валенсии", сыграл 27 матчей, забил 8 голов и сделал 5 ассистов.

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