Нани станет игроком "Лацио"

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Нани станет игроком "Лацио"

Португальский вингер "Валенсии" Нани близок к переходу в римский "Лацио".

Как сообщает официальный твиттер клуба, 30-летний футболист уже прибыл в стан "орлов" для прохождения медобследования и подписания контракта.

Ожидается, что сумма трансфера составит 16 миллионов евро.

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