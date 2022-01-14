Нани выбрал новый клуб

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Нани выбрал новый клуб

Фото инстаграм Нани

Известный португальский вингер Луиш Нани определился с командой, в которой продолжит карьеру.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, 35-летний футболист перейдёт в "Венецию".

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" должен сегодня пройти медобследование и заключить контракт с итальянским клубом.

В конце декабря победитель Евро-2016 покинул "Орландо Сити" в связи с истечением срока соглашения и сейчас является свободным агентом.

Стоит отметить, что Нани уже играл в Италии за "Лацио" в сезоне 2017/18.

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