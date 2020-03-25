Нани: "Я многому научил Роналду"

Хавбек "Орландо Сити" Нани назвал символическую сборную из пяти игроков, с которыми он выступал ранее.

"Вратарем будет Де Хеа. Я считаю, что он один из лучших голкиперов мира. Он мой хороший друг, однако он должен носить очки, так как без них он ничего не видит. Это правда.

Деку - один из тех, на кого я всегда равнялся. Я много перенял у него.

Из защитников выберу Бруну Алвеша. У него хорошая техника. Когда необходимо играть, он играет. Когда необходимо разрушать, он разрушает.

Криштиану Роналду. Все эти навыки, скорость... Он учился у меня в молодости. Я многому научил Роналду, он в курсе (смеется).

Пол Скоулз. У него были великолепные навыки обращения с мячом и прекрасное видение поля", - приводит слова Нани твиттер МЛС.

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