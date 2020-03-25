Нани: "Я многому научил Роналду"
Хавбек "Орландо Сити" Нани назвал символическую сборную из пяти игроков, с которыми он выступал ранее.
"Вратарем будет Де Хеа. Я считаю, что он один из лучших голкиперов мира. Он мой хороший друг, однако он должен носить очки, так как без них он ничего не видит. Это правда.
Деку - один из тех, на кого я всегда равнялся. Я много перенял у него.
Из защитников выберу Бруну Алвеша. У него хорошая техника. Когда необходимо играть, он играет. Когда необходимо разрушать, он разрушает.
Криштиану Роналду. Все эти навыки, скорость... Он учился у меня в молодости. Я многому научил Роналду, он в курсе (смеется).
Пол Скоулз. У него были великолепные навыки обращения с мячом и прекрасное видение поля", - приводит слова Нани твиттер МЛС.
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Турнирные таблицы
|Eastern Conference
|М
|О
|1
|Нью-Йорк РБ
|34
|57
|2
|New York City
|34
|54
|3
|Торонто
|34
|53
|4
|Ди Си Юнайтед
|34
|46
|5
|Montreal Impact
|34
|45
|6
|Филадельфия Юнион
|34
|42
|7
|Нью Ингланд Революшн
|34
|42
|8
|Остин Азтекс
|34
|41
|9
|Коламбус Крю
|34
|36
|10
|Чикаго Файр
|34
|31
|Western Conference
|М
|О
|1
|Даллас
|34
|60
|2
|Колорадо Рэпидс
|34
|58
|3
|Лос-Анджелес Гэлакси
|34
|52
|4
|Сиэттл Саундерс
|34
|48
|5
|Канзас Сити Уизардс
|34
|47
|6
|Реал Солт-Лейк
|34
|46
|7
|Portland Timbers
|34
|44
|8
|Whitecaps
|34
|39
|9
|Сан-Хосе Ертквейкс
|34
|38
|10
|Хьюстон Динамо
|34
|34