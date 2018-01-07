"Нанси" – "Лион" - 2:3 (обзор)

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"Нанси" – "Лион" - 2:3 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 1/32 финала Кубка Франции между "Нанси" и "Лионом".

Не пропустите: "Лион" вырывает победу над "Нанси" и добывает путёвку в 1/16 финала Кубка Франции. | http://soccernews.ru

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