"Нант" арендовал защитника "Челси"

"Нант" в своём официальном твиттере объявил о переходе защитника "Челси" Мэтта Мязги.

Французский клуб арендовал 23-летнего американца на один год. Футболист себе выбрал 13-й игровой номер.

Напомним, что Мязга присоединился к "Челси" в 2016 году, а два предыдущих сезона провёл на правах аренды в "Витессе".

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