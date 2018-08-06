"Нант" арендовал защитника "Челси"

Теги мэтт мязганантчелси

"Нант" арендовал защитника "Челси"

"Нант" в своём официальном твиттере объявил о переходе защитника "Челси" Мэтта Мязги.

Французский клуб арендовал 23-летнего американца на один год. Футболист себе выбрал 13-й игровой номер.

Напомним, что Мязга присоединился к "Челси" в 2016 году, а два предыдущих сезона провёл на правах аренды в "Витессе".

Не пропустите: Виллиан сделал заявление по своему будущему. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Анонс дня: что нельзя пропустить 7 августа

Анонс дня: что нельзя пропустить 7 августа

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов