"Нант" – "Дижон" - 1:1, "Лилль" – "Генгам" - 2:2 (обзоры)

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"Нант" – "Дижон" - 1:1, "Лилль" – "Генгам" - 2:2 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры двух матчей 33-го тура французской Лиги 1.

"Нант" – "Дижон" - 1:1 

"Лилль" – "Генгам" - 2:2

Не пропустите: Чудесное спасение "Генгама" в матче с "Лиллем" и другие результаты 33-го тура чемпионата Франции. | http://soccernews.ru

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