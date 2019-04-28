"Нант" добыл выездную победу над "Марселем"

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"Нант" добыл выездную победу над "Марселем"

В рамках 34-го тура французской Лиги 1 "Нант" оказался сильнее "Марселя".

Отметим, что теперь отставание "Марселя" от еврокубковой зоны увеличилось до пяти очков.

"Марсель" - "Нант" 1:2

Голы: Мутуссами, 22 - 0:1, Балотелли, 25 - 1:1, Андрей Жиротто, 50 - 1:2

"Марсель": Манданда, Сарр (Амави, 57), Чалета-Цар, Сакаи, Сансон, Камара, Луис Густаво, Окампос, Пайет (Лопес, 78), Балотелли (Радонич, 68), Жермен.

"Нант": Дюпе, Диего Карлос, Паллуа, Иэ (Фабио, 90), Траоре, Ронжье, Мутуссами (Лимбомбе, 90), Андрей Жиротто, Туре, Уорис (Бошилья, 90), Кулибали.

Предупреждения: Окампос (17), Пайет (32), Балотелли (41), Траоре (42), Луис Густаво (45).

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