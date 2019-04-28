"Нант" добыл выездную победу над "Марселем"
В рамках 34-го тура французской Лиги 1 "Нант" оказался сильнее "Марселя".
Отметим, что теперь отставание "Марселя" от еврокубковой зоны увеличилось до пяти очков.
"Марсель" - "Нант" 1:2
Голы: Мутуссами, 22 - 0:1, Балотелли, 25 - 1:1, Андрей Жиротто, 50 - 1:2
"Марсель": Манданда, Сарр (Амави, 57), Чалета-Цар, Сакаи, Сансон, Камара, Луис Густаво, Окампос, Пайет (Лопес, 78), Балотелли (Радонич, 68), Жермен.
"Нант": Дюпе, Диего Карлос, Паллуа, Иэ (Фабио, 90), Траоре, Ронжье, Мутуссами (Лимбомбе, 90), Андрей Жиротто, Туре, Уорис (Бошилья, 90), Кулибали.
Предупреждения: Окампос (17), Пайет (32), Балотелли (41), Траоре (42), Луис Густаво (45).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|33
|84
|2
|Лилль
|34
|68
|3
|Лион
|34
|62
|4
|Сент-Этьен
|34
|59
|5
|Марсель
|33
|54
|6
|Монпелье
|33
|51
|7
|Ницца
|34
|51
|8
|Реймс
|34
|49
|9
|Ним
|34
|46
|10
|Страсбур
|34
|45
|11
|Ренн
|33
|43
|12
|Анжер
|34
|42
|13
|Нант
|33
|40
|14
|Бордо
|34
|38
|15
|Тулуза
|34
|36
|16
|Амьен
|34
|33
|17
|Монако
|33
|32
|18
|ФК Кан
|34
|29
|19
|Дижон
|34
|28
|20
|Генгам
|34
|24