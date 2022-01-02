"Нант" и "Брест" вышли в 1/8 финала Кубка Франции

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"Нант" и "Брест" вышли в 1/8 финала Кубка Франции

Фото: инстаграм "Нанта"/Автор неизвестен

Завершились несколько матчей 1/16 финала Кубка Франции. Стоит отметить выход в следующий раунд турнира "Нанта" и "Бреста".

"Брест" – "Бордо" - 3:0 (1:0)
Голы: Мунье, 36 (с пенальти) - 1:0, Февр, 81 (с пенальти) - 2:0, Ле Дуарон, 90

"Нант" – "Витре" - 2:0 (1:0)
Голы: Блас, 25 - 1:0, Жеббель, 67 - 2:0

"Канн" - "Тулуза" - 0:1 (0:0)
Гол: Ратао, 52 - 0:1

"Версаль" - "Ля Роше" - 4:0 (4:0)
Голы: Ибайи, 8 - 1:0, Ибайи, 12 - 2:0, Траоре, 26 - 3:0, Диуф, 42 - 4:0

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