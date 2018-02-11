"Нант" и "Лилль" разошлись миром

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"Нант" и "Лилль" разошлись миром

В матче 25-го тура чемпионата Франции "Нант" дома сыграл вничью с "Лиллем". Дублем у хозяев отметился Эмилиано Сала, у гостях голы забивали Лебо Мотиба и Николя Пепе. После этого матча "Нант" поднялся на пятое место в Лиге 1, "Лилль" занимает 16-ю позицию.

"Нант" – "Лилль" - 2:2 (1:0)
Голы: Сала, 16 - 1:0, Мотиба, 67 - 1:1, Сала, 71 - 2:1, Пепе, 81 - 2:2

"Нант": Тэтэрушану, Дюбуа, Лукас Лима, Альсибьяд, Джиджи, Туре, Андрей Жиротто, Ронжье (Качаниклич, 79), Илоки (Нгом, 87), Томассон, Сала.

"Лилль": Меньян, Алонсо, Дабила, Иэ, Балло, Тиаго Майя, Амаду, Тиаго Мендес (Сумаре, 87), Эль-Гази, Бензия (Пепе, 57), Мотиба (Понсе, 82).

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