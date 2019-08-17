"Нант" и "Марсель" не выявили победителя
В рамках 2-го тура французской Лиги 1 "Нант" сыграл вничью с "Марселем".
"Нант" - "Марсель" 0:0
"Нант": Лафон, Фабио, Лукас Лима, Траоре (Бамба, 74), Паллуа, Туре, Абед (Мутуссами, 67), Луза, Ронжье, Жиротто, Кулибали.
"Марсель": Манданда, Сакаи, Альваро Гонсалес, Амави, Сарр (Радонич, 78), Лопес, Сансон (Стротман, 69), Пайет, Луис Густаво, Камара, Бенедетто (Жермен, 85).
Предупреждения: Сансон (42), Камара (48), Стротман (87).
Напомним, что в 1-м туре "Марсель" проиграл "Реймсу" (0:2), а "Нант" уступил "Лиллю" (1:2).
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