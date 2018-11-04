"Нант" крупно обыграл "Генгам"

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"Нант" крупно обыграл "Генгам""Нант" в матче 12-го тура чемпионата Франции дома разгромил "Генгам"Эмилиано Сала забил два гола.Также отличились Валентин Ронжье, Абдулайе Туре и Андрей Жиротто.

"Нант" - "Генгам" - 5:0.

Голы: Сала, 43  (с пенальти) -1:0, Ронжье, 63 - 2:0, Туре, 70 - 3:0, Жиротто, 78 - 4:0, Сала, 83 - 5:0.

"Нант": Тэтэрушану, Паллуа, Кватенг, Диегу Карлос, Лукас Лима, Лимбомб, Туре, Боскилиа (Уорис, 78), Ронжье, Жиротто (Крхин, 81), Сала (Кулибали, 85).

"Генгам": Юнссон, Сорбон, Кербрат, Икоко, Эбоа Эбоа, Траоре, Дидо, Бенезе, Коко (Фатон, 84), Блас, Фофана (Жюлан, 66).

"Нант" на 10-м месте в турнирной таблице, а "Генгам" на 20-м.

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